Петербургский «минер» Мариинской больницы получил условный срок

Суд приговорил петербуржца, который развлекался телефонным терроризмом, к шести месяцам условно.

Как сообщила 10 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга на своем сайте, Валерий Новожилов в декабре 2016 года дважды с перерывом в минуту звонил в дежурную часть полиции по телефону «02», чтобы «предупредить» о взрывном устройстве в Мариинской больнице на Литейном проспекте, 56.

Полицейские выезжали на место, обследовали лечебное учреждение, но взрывчатых веществ и устройств не находили. Подозреваемого, 54-летнего мужчину, задержали быстро. Его вычислили по телефону.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Из максимальных трех лет лишения свободы телефонный хулиган получил полгода условно с двумя годами испытательного срока.