Владелец «дворца Путина» перевел под свой контроль устричную ферму напротив комплекса

Александр Пономаренко, владеющий комплексом в Геленджике, известным как «дворец Путина», стал единственным собственником устричной фермы «Южная цитадель», которая занимает тысячу гектаров акватории Черного моря поблизости. Как сообщают 10 марта «Ведомости», соответствующие изменения были внесены в реестр юрлиц 3 марта 2017 года.

Связаться с самим Пономаренко изданию не удалось, но источник в управлении Росрыболовства рассказал «Ведомостям», что ферма уже выращивает мидий и устриц. По его словам, это сугубо коммерческий проект.

Ранее РБК связывал выделение участка акватории Черного моря под устричную ферму с желанием оградить «дворец Путина» от нежелательных посетителей с моря. Эта публикация, как утверждается, привела к отставке руководства редакции и последующему увольнению многих журналистов холдинга.

«Дворцом Путина» называют гостиничный комплекс на мысе Идокопас, оборудованный вертолетными площадками и причалом для яхт. Официально Кремль отвергает связь Путина с комплексом.