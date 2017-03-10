В Бахрейне пропала российская модель
В Бахрейне пропала модель из Екатеринбурга Мария Сазонова, родственники не могут выйти на связь с девушкой уже семь дней, передает ТАСС.
«Уже седьмой день, как она пропала со связи», — рассказала мать пропавшей Ирина Сазонова.
Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил, что заявление в дипломатическое ведомство о пропаже россиянки в Бахрейне пока не поступало.
Комментарий от посольства страны пока получить не удалось.
Источник: "Газета.ру"