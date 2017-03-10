Ильдар Дадин задержан за протестную акцию у ФСИН

Оппозиционер Ильдар Дадин, освобожденный из колонии после отмены неправосудного приговора за участие в митингах, снова задержан. Он вышел с одиночным пикетом к зданию ФСИН. Как сообщила «Фонтанке» супруга оппозиционера Анастасия Зотова, сегодня, 10 марта, Дадин был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОВД по району Якиманка ЦАО на улице Большая Полянка в Москве. Его увезли от здания ФСИН России, расположенного на Житной улице.

Дадин утром в пятницу встал одиночным пикетом с требованием уволить начальника УФСИН Карелии. Полковник внутренней службы Александр Терех, по мнению активиста, ответственен за неуставные отношения в исправительных учреждениях на территории республики.

Дадин стал первым осужденным по уголовной статье за неоднократное участие в несогласованных митингах. Верховный суд в феврале 2017 года признал приговор незаконным, так как Следственный комитет привлек оппозиционера к ответственности, не имея оснований. Необходимое условие о вступивших в силу трех административных наказаниях за участие в гражданских акция не было соблюдено.

После освобождения Дадина многие парламентарии высказались за декриминализацию статьи 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если оно совершено лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности по статье 20.2 КоАП более двух раз в течение 180 дней».