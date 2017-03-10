ВЦИОМ: Каждый второй россиянин винит систему во взятках ГИБДД

Больше половины жителей России уверены, что причина мелкого взяточничества на местах кроется в самой системе. Однако карать руководителей они не готовы и считают, что спрашивать нужно с преступника.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 10 марта, показали, что 42 процента сограждан верят, что руководители не виноваты в коррумпированности своих подчиненных. 52 процента, напротив, убеждены, что инспекторы ГИБДД, школьные учителя, врачи и другие рядовые сотрудники берут взятки из-за неверного устройства организации, в которой они работают.

Впрочем, наказывать проглядевшее взятки начальство рвется только 25 процентов. 64 процента считают, что вне зависимости от того, кто виновен больше, отвечать должен именно коррупционер.

Между тем 42 процента готовы смягчить наказание для рядового сотрудника, который попался на взятке. Половина опрошенных полностью полагаются на закон, который должен быть един для всех.