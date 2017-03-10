В доме все должно быть прекрасно

Дизайнерская отделка в местах общего пользования сегодня все чаще встречается не только в элитном жилье, но и в массовом сегменте.*

Если входные группы в парадных, лифтовые и этажные холлы выглядят стильно и современно – при прочих равных это может стать решающим фактором в выборе дома.

Посмотрим, например, на отделку в строящемся жилом комплексе Ultra City – проекте компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI). Этот дом позиционируется как современный городской жилой комплекс, созданный с использованием ultra-технологий. Поэтому дизайн-проект холлов здесь современный и минималистичный. Что бросается в глаза?

Игра контрастов. Это сочетание благородного серого оттенка и ярких цветов (натурального желтого и бордового); контраст техник и материалов с разной фактурой (металл, штукатурка, бетон, стекло). Из необычных элементов декора, соответствующих современным тенденциям в дизайне, привлекает внимание разноуровневый потолок со встроенными светильниками. А стойка консьержа облицована керамогранитом с эффектом металла.

Много света. Объем помещений кажется еще больше благодаря инновационным световым решениям. Например, огромные витражные окна от пола до потолка в каждом холле, благодаря которым в солнечные дни входная группа будет буквально залита светом. Или особая отделка лифтовых шахт, где дизайн-проектом предусмотрена конструкция из матового стекла со светодиодной подсветкой. То есть одна из стен в холле будет полностью светящейся!

В строящемся жилом комплексе «Петровская ривьера» – еще одном проекте RBI – дизайн холлов тоже поддерживает общую концепцию ЖК, заданную морской тематикой. Даже цветовая палитра штукатурки стен передает разные оттенков морской воды. А вот керамогранит на поу выполнен в «песочном» цвете – как будто вы находитесь на морском пляже и слушете шум волн. Стойка ресепшен здесь облицована камнем и имеет очертания морской яхты. В отделке входной группы максимально используются натуральные материалы, например, дерево (в отделке стен) или морская галька, выложенная по периметру стойки ресепшен. Это подчеркивает связь с природной стихией.

И напоследок, вариант отделки в уже построенном доме RBI – «Четыре горизонта». Здесь мы видим яркий акцент в виде настенного панно из керамогранита – стилизованной розы ветров (выполнено из керамогранита). А стены здесь будут украшены репродукциями гравюр старого Петербурга.

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