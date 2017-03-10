Турецкие лук и капуста реабилитированы в России

Из перечня запрещенной к ввозу на территорию нашей страны продукции из Турции исключены гвоздики, лук, цветная капуста и брокколи, а также лук шалот. Соответствующее постановление правительства России было подписано 9 марта в Кремле.

Напомним, что установление ограничений на поставки товаров из Турции было определено постановлением правительства от 30 ноября 2015 года, в соответствии с которым с 1 января 2016 года в рамках внешнеэкономической деятельности запрещался ввоз в Россию сельхозпродукции, а также вводился запрет на чартерное воздушное сообщение между нашими странами и устанавливались ограничение на трудовую деятельность в России для граждан Турецкой республики.