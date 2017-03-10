Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»

Еще
11:20 10.03.2017
Пришлите свою новость!
11:19
В Бахрейне пропала российская модель
11:15
Ильдар Дадин задержан за протестную акцию у ФСИН
11:10
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин винит систему во взятках ГИБДД
10:55
Турецкие лук и капуста реабилитированы в России
10:48
СМИ: Экс-глава свердловского Минздрава задержан в Пулково
10:42
Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться на избрание в совет организации
10:37
В больницах Петербурга ожидается недостаток лекарств из-за ошибок в федеральной ЕИС
10:35
"Квадрат": Одним проблемным объектом долевого строительства в Петербурге стало меньше
10:29
Туроператоры не будут платить за форс-мажор
10:23
Финские посиделки в трусах и с алкоголем названы трендом 2017 года
10:17
Петербургского бизнесмена подозревают в отмывании более 10 миллионов долларов
10:05
В больницу в Волхове госпитализированы избитые дети
09:59
Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров КамАЗа
09:51
Очевидец: В Колпино улица «уходит под землю»
09:43
Кабмин одобрил ужесточение наказания за склонение детей к самоубийству
09:35
Польша не подписала итоговый документ саммита ЕС из-за переизбрания Туска
09:27
ЦБ рассказал, как будет понижать ключевую ставку
09:19
Албин: Вибрация на стадионе "Зенита" полностью устранена
09:09
Жадный похититель медведя из BMW X5 найден в Петербурге
09:01
СМИ: Ставку НДФЛ в России хотят увязать с пенсионными отчислениями
08:53
Русская церковь будет отмечать день святого Патрика
08:45
Чиновникам из Петербурга потребовалось 10 лет, чтобы заявить об угоне эвакуатора
08:37
Тело сторожа нашли в бывшем санатории в Зеленогорске
08:29
16 новых истребителей Су-34 поступят в 2017 году на вооружение в российскую армию
08:21
Госдеп не пригласил Россию на встречу коалиции по борьбе с ИГ
08:13
На юго-западе Петербурга огромные пробки – сломан светофор
08:11
Потепление принесло в Петербург туман
08:05
Вице-президент США пообещал не жалеть ресурсов, чтобы найти авторов утечек в WikiLeaks
01:32
Биолог разоблачит в Петербурге гомеопатию и зомби-апокалипсис
01:15
На “Лендоке” покажут отреставрированного “Сталкера”
00:41
Иран отложил запуск ракеты-носителя
00:30
В Дюссельдорфе мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале
00:20
Защитник «Ростова» Гранат выбыл до конца сезона
00:09
Dow Industrial вырос
00:00
Литовского парламентария призвали покинуть пост за общение с россиянами
09/03
Путин подарил Нетаньяху 500-летнюю книгу
09/03
Премьер-министр Великобритании: Пришло время выйти из Евросоюза
09/03
В Сенате США хотят заслушать экс-советников Трампа по делу о вмешательстве РФ в выборы
09/03
Бухаров принёс ничью "Ростову" в матче с "МЮ"
09/03
Цены на нефть снижаются
09/03
Мужчина погиб под колесами Audi на Коллонтай
09/03
Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа
09/03
Горный университет стал пятнадцатым в списке лучших вузов мира
09/03
Качиньский: доминирование Германии в ЕС приведет к его распаду
09/03
Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности США
09/03
Рабочие Мариуполя попросили Киев снять блокаду Донбасса
09/03
Международный суд ООН завершил слушания по иску Украины против России
09/03
Правительство Молдавии предостерегло чиновников от поездок в РФ
09/03
В Кремле оценили влияние ожидаемого визита Меркель на отношения России и ФРГ
09/03
Роскачество советует чаще есть консервированный зеленый горошек
09/03
Туск переизбран на пост главы Евросовета
09/03
Путин: Меркель ждут в Москве с визитом
09/03
Кощунство в Исаакиевском соборе будет искать полиция Петербурга
09/03
В Петербурге приезжего выманили из гостиницы, избили и обстреляли
09/03
Политикам из Дании запретили брать с собой телефоны в Россию
09/03
На Варшавской мужчина упал в шахту с 18-го этажа
09/03
В Израиле найдены монеты с изображением Понтия Пилата
09/03
ФСИН не будет строить тюрьмы для евреев
09/03
Петербург пытается выиграть у Парижа право на конгресс математиков
09/03
Верховный суд разрешил парковаться на газонах и детских площадках в Удмуртии
09/03
Помилованная Оксана Севастиди пожаловалась на 14-часовой рабочий день в колонии
09/03
Львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко забирают на реставрацию
09/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 марта
09/03
Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»
09/03
Минтруда не поддерживает выплату зарплатных долгов из Резервного фонда
09/03
Будущие слесари и повара в Кронштадтском лицее мерзнут на занятиях
09/03
Глава областного Госэконадзора объяснил, почему при нём Ленобласть провалилась в экорейтинге
09/03
Двум петербургским застройщикам дважды разрешили работать по новому ФЗ-214
09/03
В Краснодаре возбудили дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд рублей
09/03
Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
10.03.2017 10:44

Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»

Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»
Navis Development Group

Квартиры в жилых районах «Шотландия» и «Итальянский квартал» можно приобрести в ипотеку по программе «Ипотечные каникулы» от банка УРАЛСИБ.

Программа разработана специально для покупателей недвижимости в строящихся домах, которые арендуют жилье. Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, т.к. Банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный платеж по ипотеке – до 50%.

Согласно условиям программы, размер первоначального взноса составляет 20%. Ставка по кредиту от 12% годовых. Срок кредитования составляет от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.

Жилой район «Шотландия» возводится в Агалатовском сельском поселении и реализуется в рамках нового формата комплексного освоения территории «Европейские пригороды», разработанного компанией Navis Development Group. Концепция предполагает возведение жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой в пригородных зонах по доступной цене. Покупателям предлагаются квартиры редких форматов: двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, с садом, с высоким потолком, с окном в ванной комнате, с камином и эркером. В районе «Шотландия» открыт шоурум с полной отделкой квартиры и меблировкой.

Жилой район «Итальянский квартал» возводится в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области в рамках концепции «Европейские пригороды». Ввод в эксплуатацию I очереди запланирован на III квартал 2017г. Комплекс будет располагать собственным детским садом, закрытыми дворами, тематическими детскими и спортивными площадками, торгово-развлекательной инфраструктурой.

Справка о компании Navis Development Group

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Navis Development Group
10.03.2017 10:44

Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»

Квартиры в жилых районах «Шотландия» и «Итальянский квартал» можно приобрести в ипотеку по программе «Ипотечные каникулы» от банка УРАЛСИБ.
Планетоград
09.03.2017 17:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает ипотеку 10,4%

Банк ВТБ 24 – партнер компании «Петербургская Недвижимость» - снижает ставки по всем ипотечным программам.
ЖК «Капитал»
09.03.2017 14:51

5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «СМП Банком»

Строящиеся 5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал» аккредитованы СМП Банком по программам «Новостройка» и «Ипотека по двум документа». Срок сдачи 5 лота – 2 квартал 2018 года, 7-21 лота – 4 квартал 2019 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
Городу-спутнику Южный начали готовить проект планировки
В Петербурге офис «РосСтроя» арестовали за долги
КГИОП отказался легализовывать незаконную перепланировку дома «Слеза социализма»
Смольный может расторгнуть контракт на строительство пожарного депо в Озерках
У недостроенной школы на Просвещения начали крениться несущие колонны
Ввод жилья в Петербурге за 2 месяца вырос на 20%
Если хочешь быть здоров – заселяйся
Выбираем в соседи Елагин остров
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
Курортные пригороды: отдыхать или жить?
Покупатели спешат на юг
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Что нам несет «ипотечная весна»?
«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером
Образцовые квартиры в «Образцовом квартале»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Очевидец: В Колпино улица «уходит под землю»

Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу

Названы лучшие автомобили 2017 года. Выберите и вы

Портрет баснописца И.А. Крылова. Фрагмент картины Ивана Эггинка 1834 года.

Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти

Новости компаний
Navis Development Group
10.03.2017 10:44
Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»
Квартиры в жилых районах «Шотландия» и «Итальянский квартал» можно приобрести в ипотеку по программе «Ипотечные каникулы» от банка УРАЛСИБ.
Планетоград
09.03.2017 17:43
«Петербургская Недвижимость» предлагает ипотеку 10,4%
Банк ВТБ 24 – партнер компании «Петербургская Недвижимость» - снижает ставки по всем ипотечным программам.
ЖК «Капитал»
09.03.2017 14:51
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «СМП Банком»
Строящиеся 5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал» аккредитованы СМП Банком по программам «Новостройка» и «Ипотека по двум документа». Срок сдачи 5 лота – 2 квартал 2018 года, 7-21 лота – 4 квартал 2019 года.
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
«Планетоград»
08.03.2017 01:18
Застройщик «Планетограда» сохранит и защитит деревья
При строительстве нового малоэтажного комплекса «Планетоград» Setl City приняла решение максимально сохранить имеющиеся на участке зелёные насаждения.
«Петербургская Недвижимость»
06.03.2017 13:57
Объявлен старт продаж в новом объекте в Приморском районе - ЖК «МореОкеан»
Объявлено начало продаж квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса от Setl City под названием «МореОкеан»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
«Строительный трест»
06.03.2017 12:26
«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди ЖК «Город мастеров»
«Строительный трест» приступает к строительству второй очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области
ЖК «Лондон», 13 пуск
03.03.2017 20:00
Setl Group – лидер рынка России по объему ввода жилья
По итогам 2016 года первой компанией России по объемам ввода жилья стал холдинг Setl Group. Такие данные опубликовало Национальное объединение застройщиков жилья
«На Царскосельских холмах»
03.03.2017 17:50
Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.