Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»

Квартиры в жилых районах «Шотландия» и «Итальянский квартал» можно приобрести в ипотеку по программе «Ипотечные каникулы» от банка УРАЛСИБ.

Программа разработана специально для покупателей недвижимости в строящихся домах, которые арендуют жилье. Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, т.к. Банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный платеж по ипотеке – до 50%.

Согласно условиям программы, размер первоначального взноса составляет 20%. Ставка по кредиту от 12% годовых. Срок кредитования составляет от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.

Жилой район «Шотландия» возводится в Агалатовском сельском поселении и реализуется в рамках нового формата комплексного освоения территории «Европейские пригороды», разработанного компанией Navis Development Group. Концепция предполагает возведение жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой в пригородных зонах по доступной цене. Покупателям предлагаются квартиры редких форматов: двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, с садом, с высоким потолком, с окном в ванной комнате, с камином и эркером. В районе «Шотландия» открыт шоурум с полной отделкой квартиры и меблировкой.

Жилой район «Итальянский квартал» возводится в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области в рамках концепции «Европейские пригороды». Ввод в эксплуатацию I очереди запланирован на III квартал 2017г. Комплекс будет располагать собственным детским садом, закрытыми дворами, тематическими детскими и спортивными площадками, торгово-развлекательной инфраструктурой.

Справка о компании Navis Development Group