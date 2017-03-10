СМИ: Экс-глава свердловского Минздрава задержан в Пулково

Бывшему министру Свердловской области Аркадию Белявскому улететь не дали: в аэропорту Петербурга его арестовали сотрудники ФСБ. Об этом сообщают СМИ 10 марта.

По предварительным данным, оперативники службы безопасности задержали экс-министра в четверг, 9 марта, и в настоящее время он уже находится в СИЗО "Лефортово". Причины не сообщаются.

Аркадий Белявский ушел в отставку с поста министра здравоохранения Свердловской области в мае 2016. Проработав в этой должности около семи лет, Белявский написал заявление об уходе.