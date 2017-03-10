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10.03.2017 10:17

Группа компаний «РосСтройИнвест» выходит на рынок Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» выходит на рынок Москвы
«РосСтройИнвест»

Группа компаний «РосСтройИнвест» объявила о выходе своего первого жилого объекта на рынок Москвы. Петербургский застройщик возведет жилой дом премиум-класса в центре столицы.

Под строительство нового элитного жилого дома девелопер приобрел участок площадью 0,6 га в Центральном округе Москвы на Звенигородском шоссе, 11. На приобретенном участке «РосСтройИнвест» построит жилой комплекс площадью 18 тыс. м2, высота здания составит 75 м. Застройщик планирует приступить к строительству уже в этом году и построить объект за три года. Объем инвестиций в проект составит порядка 5 млрд рублей.

Жилой дом премиум-класса на Звенигородском шоссе – это первый проект "РосСтройИнвеста" в Москве, и застройщик планирует дальнейшее развитие в столице. "До конца года мы рассчитываем купить в Москве еще два участка под строительство жилья. Это перспективный рынок со своими правилами игры и трудностями, — рассказывает Председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский. — Для нас выход в Москву — диверсификация портфеля и новые возможности".

Справка о ГК «РосСтройИнвест»
 


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