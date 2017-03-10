Туроператоры не будут платить за форс-мажор

Госдума отклонила законопроект, вводящий ответственность туроператоров за срыв поездки в случае форс-мажора. Документ был внесен депутатами партии ЛДПР Владимиром Жириновским и Алексеем Диденко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в случае появления обстоятельств непреодолимой силы «российские туристы за рубежом оказываются в небезопасной ситуации, кроме того, туристическая поездка остается испорченной».

«Таким образом, целесообразно предусмотреть в законодательстве норму, согласно которой сообщение Ростуризма о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в сфере выездного туризма является основанием для возврата туристу денежных средств в полном объеме», – пишут авторы.

Госдума законопроект отклонила и, как следует из текста документов, опубликованных на сайте Думы, не поддержало его и правительство.

«Возникновение обстоятельств непреодолимой силы не зависит от воли туроператора, поскольку взаимосвязь между их наступлением и действиями туроператора отсутствует и не может быть предусмотрено в качестве нарушения туроператором договора о реализации туристского продукта», – отмечается в заключении правительства.

Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова отмечает, что статус форс-мажора тому или иному событий присваивает государство.

«Как правильно, госорганы редко идут на такой шаг, т.к. это чревато большими финансовыми затратами. Помимо отдыхающих туристов, существуют международные договоры, которые также могут быть сорваны по причине форс-мажора. Зачастую экономически невыгодно присваивать статус форс-мажора тому или иному событию», – говорит эксперт.

К слову, официально форс-мажором не было даже извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль. Тем не менее туроператоры не отказались от содействия своим клиентам ни во время этого ЧП, ни во время революций в арабском регионе.

В российском Гражданском кодексе содержится понятие «обстоятельства непреодолимой силы», которые определяется как «чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях» обстоятельства. Соответствующие оговорки с отсылкой на Гражданский кодекс РФ есть в договорах всех участников «туристического процесса» – авиакомпаний, зарубежных партнеров, страховщиков.

Следовательно, если бы закон был принят, туроператор стал бы единственным ответственным за происходящие в мире форс-мажоры. А это исключение из норм международного права и обычаев делового оборота, принятых в том числе в туризме.