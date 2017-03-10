Петербургского бизнесмена подозревают в отмывании более 10 миллионов долларов

Задержанного за незаконный вывод пяти миллиардов гендиректора нескольких петербургских фирм подозревают в легализации еще почти десяти миллионов долларов и около 2 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 9 марта сотрудники полиции возбудили в отношении 42-летнего предпринимателя уголовное дело по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

Мужчину в компании с бухгалтером задержали в июне 2016 года по подозрению в организации преступной схемы по выводу валюты за рубеж. С 2013 по 2016 год дуэт, по версии следствия, вывел не менее пяти миллиардов рублей. В результате расследования полицейские выявили еще несколько сомнительных финансовых операций.

Так, по версии следствия, являясь учредителем туристической фирмы, бизнесмен с июня по июль 2013 года сначала вместе с 43-летним главным бухгалтером этой же фирмы, а впоследствии самостоятельно, совершил незаконные валютные операции на сумму в 345, 6 миллиона рублей. Эти деньги (почти десяти миллионов долларов) перечислил на счета подконтрольных компаний в Кипре, предоставив в банк подложные документы о якобы существующих внешнеэкономических отношениях между фирмами. Следователи считают, что на этом он с июня по август 2013 года «заработал» около 1,7 миллиона рублей.

Такая же сумма – 1,7 млн – с июня по июль 2013 года была перечислена ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в качестве оплаты по договору лизинга на предоставленный сначала в пользование компании , а потом в собственность автомобиль Mersedes-Benz G350 BlueTec 4Matic.

Двумя финансовыми операциями, полагают следователи, предприниматель отмыл деньги, полученные в результате преступления по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).

Бизнесмен находится под домашним арестом.