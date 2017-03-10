Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров КамАЗа

Бывший министр обороны и занимающий в настоящее время пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков выдвинут в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков "КамАЗ", следует из сообщения компании.

Сердюков не входит в действующий состав совета директоров КамАЗа. Совет директоров компании, согласно опубликованному 10 марта сообщению, утвердил список кандидатов в свой новый состав для избрания на годовом собрании акционеров. Собрание назначено на 23 июня 2017 года. Реестр закрывается 29 мая.

Помимо Сердюкова, в число кандидатов в новый совет директоров вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем составе. Это гендиректор ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман, президент ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Рубен Варданян, председатель первичной профсоюзной организации работников КамАЗа Александр Васильев, бывший глава ВЭБа Владимир Дмитриев, замгендиректора "Ростеха" по финансовым вопросам Игорь Завьялов, гендиректор КамАЗа Анатолий Когогин, глава совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, вице-президент по автомобильным платформам, управлению качеством, продажам силовых агрегатов грузового автомобиля Daimler AG Шмид Вольфрам, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в РФ Янк Геральд.

Совет директоров КамАЗа в настоящее время состоит из 11 человек.

Среди акционеров КамАЗа — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).