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Общество
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10.03.2017 09:43

Кабмин одобрил ужесточение наказания за склонение детей к самоубийству

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству. Документ 10 марта опубликован на сайте кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний терминологического и юридико-технического характера», — говорится в сообщении.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, предложенный вице-спикером парламента Ириной Яровой.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания за склонение несовершеннолетних к суициду.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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