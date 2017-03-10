Кабмин одобрил ужесточение наказания за склонение детей к самоубийству
Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству. Документ 10 марта опубликован на сайте кабмина.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний терминологического и юридико-технического характера», — говорится в сообщении.
Накануне в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, предложенный вице-спикером парламента Ириной Яровой.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания за склонение несовершеннолетних к суициду.
Источник: "Газета.ру"