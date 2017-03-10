ЦБ рассказал, как будет понижать ключевую ставку

Банк России намерен снижать ключевую ставку, но постепенно: при прочном закреплении инфляции на уровне до 4% годовых она может составить 6,5-7% против 10% сейчас, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики состоится 24 марта.

"В ближайшие месяцы потенциал снижения хоть и ограничен, но остается", — сказал Дмитриев в интервью газете "Комсомольская правда".

При этом он вновь подчеркнул, что важно не только разовое уменьшение, но и закрепление на этом уровне, добавив, что по мере снижения ключевой ставки кредиты будут дешеветь. Из-за высоких инфляционных ожиданий ЦБ придется даже после достижения 4% еще какое-то время держать ключевую ставку выше 7%, чтобы закрепить низкий уровень инфляции, пояснил глава департамента.

По словам Дмитриева, участники рынка в настоящее время ожидают инфляцию на уровне 4,7%, а граждане — 12%. "А здесь роль играют инфляционные ожидания. Когда многие люди не верят и ожидают высокий рост цен, они покупают больше сегодня, и это подстегивает инфляцию", — отметил Дмитриев.

Такие высокие инфляционные ожидания у граждан связаны с высокой ощущаемой инфляцией, добавил он. "Когда говоришь, что сейчас всего 4,7%, то у многих это вызывает ухмылку. Большинство людей уверены, что "инфляция в магазине" на самом деле гораздо выше", — заключил директор департамента ЦБ.