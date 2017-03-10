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10.03.2017 09:19
6 Комментариев

Албин: Вибрация на стадионе "Зенита" полностью устранена

Вибрацию выкатного поля на стадионе на Крестовском острове в Петербурге полностью устранили к началу марта, как и обещали в Смольном.

Как сообщил утром 10 марта в своем микроблоге в Твиттере вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин, причиной волновой вибрации была недостаточно укрепленная металлическая плита 9 мм, которая находится по всему периметру. Чтобы устранить все неполадки, строители усилили второстепенные балки: они наварили еще 300 тонн дополнительных балок.

«За основу брали вибрацию на "Петровском", так как стандартов нет», – уточнил чиновник.

Напомним, о превышении норм вибрации на спортивном объекте петербуржцы узнали в конце октября 2016 года. Тогда инспекторы ФИФА в ходе очередного визита на стадион решили проверить газон: попрыгав на поле, спортивные функционеры заявили о серьезном дефекте – конструкция начала вибрировать из-за слишком легкого веса. После критики ФИФА правительство Петербурга поручило провести ряд работ по укреплению выкатного поля. Также было предложено инженерное решение – загасить вибрацию путем установки сотен домкратов. Игорь Албин, курирующий ремонт стадиона на Крестовском, пообещал разобраться с проблемой ко второму-третьему марта.

 

 


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комментарии пользователей (6)
Лена Головач
10 марта 2017 г. 10:27
1449210847155432089
pavel-spb
10 марта 2017 г. 10:13
Прикольно. Сделать никому не нужное выкатное поле, а потом намертво приварить его к основанию. Зачёт!
sinbelgol
10 марта 2017 г. 09:56
Интересно,а оно теперь выкатываться-вкатываться будет?Поле+5 гружённых ж/д вагонов (300 тонн)!Кто как думает?
Carl
10 марта 2017 г. 09:54
А поле будет выкатываться? Или останется в чаше навсегда?
Циник
10 марта 2017 г. 09:53
Проверить бы Слюняева на коробки с наличностью по месту жительства самого и родственников?
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