Албин: Вибрация на стадионе "Зенита" полностью устранена

Вибрацию выкатного поля на стадионе на Крестовском острове в Петербурге полностью устранили к началу марта, как и обещали в Смольном.

Как сообщил утром 10 марта в своем микроблоге в Твиттере вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин, причиной волновой вибрации была недостаточно укрепленная металлическая плита 9 мм, которая находится по всему периметру. Чтобы устранить все неполадки, строители усилили второстепенные балки: они наварили еще 300 тонн дополнительных балок.

«За основу брали вибрацию на "Петровском", так как стандартов нет», – уточнил чиновник.

Напомним, о превышении норм вибрации на спортивном объекте петербуржцы узнали в конце октября 2016 года. Тогда инспекторы ФИФА в ходе очередного визита на стадион решили проверить газон: попрыгав на поле, спортивные функционеры заявили о серьезном дефекте – конструкция начала вибрировать из-за слишком легкого веса. После критики ФИФА правительство Петербурга поручило провести ряд работ по укреплению выкатного поля. Также было предложено инженерное решение – загасить вибрацию путем установки сотен домкратов. Игорь Албин, курирующий ремонт стадиона на Крестовском, пообещал разобраться с проблемой ко второму-третьему марта.