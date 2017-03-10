СМИ: Ставку НДФЛ в России хотят увязать с пенсионными отчислениями

Минэкономразвития обсуждает возможность изменения ставки НДФЛ в зависимости от взноса налогоплательщика в пенсионную систему.

Об этом 10 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пятерых федеральных чиновников. По их словам, цель «плавающего» НДФЛ – стимулировать налогоплательщиков откладывать часть зарплаты на пенсию в систему индивидуального пенсионного капитала, разработанную Центробанком и Минфином. Согласно задумке, чем большую часть зарплаты человек будет откладывать на пенсию, тем ниже будет его ставка НДФЛ и наоборот.

Тот, кто откладывать деньги на пенсию не захочет вовсе, будет платить НДФЛ по ставке 15%, а для работника, направляющего на пенсионный счет 10% зарплаты, налог составит 10%. Ставка в 13% сохранится для тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

По словам одного из чиновников, идея пока обсуждается только внутри Минэкономразвития, а расчеты окончательными не являются.

По данным «Ведомостей», Минфин предложил свой вариант: вычет по НДФЛ на сумму взносов в пенсионную систему, но не более чем 6%. В этом случае при взносе в 6% налог не будет взиматься с каждых шести рублей из 100, объясняет газета.

Система «индивидуального пенсионного капитала», как предполагается, может заменить государственную накопительную систему. Вместо обязательных взносов работодателя она будет пополняться работниками добровольно. Для стимулирования накоплений в этом случае будут использоваться налоговые льготы.

В конце февраля сообщалось об обсуждении в Минфине и Минэкономразвития повышения ставки НДФЛ и снижения страховых взносов для работодателей. Одним из предложенных вариантов было повышение НДФЛ до 15% и введение специального налогового вычета, а также снижение уровня страховых взносов до 21%.