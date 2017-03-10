Русская церковь будет отмечать день святого Патрика

Русская православная церковь (РПЦ) ежегодно будет отмечать день святого Патрика. Об этом рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в ходе заседания Священного синода 9 марта рассматривался вопрос о включении в список почитаемых РПЦ святых древних святителей из Центральной и Западной Европы. В список святых, которых включили в месяцеслов, вошел и небесный покровитель Ирландии — святой Патрик.

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — рассказал Легойда.

Представитель РПЦ рассказал, что список формировался на основе почитаемости европейских святых православными в зарубежных епархиях. Синод учитывал «безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом».

В то же время, из-за разницы календарей, отмечать день святого Патрика РПЦ будет не 17 марта, а 30-го.

Отметим, что святой Патрик жил до разделения христианской церкви на католическую и православную, поэтому является общим для двух ветвей святым.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии. Он отмечается с XVII века католической церковью и отдельными протестантскими церквями в день смерти святого. Одновременно день святого Патрика считается традиционным символом культурного наследия Ирландии и празднуется ирландской диаспорой по всему миру. В 2012 году президент США Барак Обама лично принял участие в праздновании, посетив ирландский паб Dubliner неподалеку от Белого дома. Глава государства встретился с посетителями паба и выпил вместе с ними пинту пива.