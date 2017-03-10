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10.03.2017 08:11
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Потепление принесло в Петербург туман

В Петербурге из-за потепления утром 10 марта наблюдается туман.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Гидрометеоцентр, ночью на Северную столицу и пригороды опустился туман с видимостью 500 метров и менее.

Сложная метеорологическая обстановка пока не отразилась на работе городского аэропорта. Если верить табло прилетов и вылетов Пулково, все самолеты на 8 утра отправляются и прибывают по расписанию.

Сегодня синоптики прогнозируют температуру в пределах +2 градусов, дождь со снегом большую часть дня и влажность 93%.

 

 


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