Госдеп не пригласил Россию на встречу коалиции по борьбе с ИГ

В Вашингтоне планируется встреча возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Ближнем Востоке. Россия присутствовать на переговорах не будет. Об этом в четверг, 9 марта, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Государственного департамента Марк Тонер.

Встреча на министерском уровне состоится при участии представителей всех 68 стран-членов объединения. «Это будет самое большое собрание с момента ее первого заседания в 2014 году... России на переговорах не будет, поскольку она не часть коалиции», — отметил Тонер.

Заседание министров иностранных дел коалиции состоится 22-23 марта, передает Reuters. США будет представлять госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

9 марта представитель Госдепа сообщил, что США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГ вместе с Турцией и партнерами по коалиции. Ранее в тот же день стало известно, что Вашингтон для штурма города направил 400 морских пехотинцев и армейских рейнджеров.

7 марта начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Турции и США в ходе трехсторонней встречи в Анталье обсудили региональную безопасность в Сирии и Ираке. Также разговор шел о текущей ситуации по борьбе с терроризмом в Арабской Республике в контексте повышения эффективности противодействия в будущем всем террористическим организациям.

28 января президент США Дональд Трамп поставил задачу своей администрации найти новых зарубежных союзников для коалиции, ведущей борьбу против ИГ. В тот же день налаживание координации российских и американских военных он обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по исламистам в этой стране с осени 2015-го.