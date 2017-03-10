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10.03.2017 08:05

Вице-президент США пообещал не жалеть ресурсов, чтобы найти авторов утечек в WikiLeaks

Вице-президент США Майк Пенс обещал не щадить ресурсов на поиски авторов утечек о том, как Центральное разведывательное управление ведет слежку.

"Мы не пожалеем никаких ресурсов для привлечения к ответственности тех, кто дал утечку информации, которая могла подорвать методы (разведки) и нашу национальную безопасность", — заявил Пенс в интервью Fox News.

По его словам, если подлинность опубликованных документов подтвердится, то речь идет об "одном из наиболее значительных случаев подрыва национальной безопасности". Пенс возложил вину за утечку на администрацию Барака Обамы, при которой, предположительно, произошла кража данных.

При этом Пенс заявил, что описанные в документах способы наблюдения запрещены ЦРУ на американской территории при слежке за гражданами США.

Вице-президент уточнил, что не может подтвердить подлинность документов.

WikiLeaks ранее опубликовал предположительно секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ведомства используют целый набор секретных инструментов, в том числе программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы, а хакерская армия ЦРУ насчитывает более пяти тысяч человек.

Кроме того, из документов следует, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняло функции хакерского центра в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а хакерам выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепа.

 

 

Источник: РИА Новости


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