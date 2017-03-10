Иран отложил запуск ракеты-носителя из-за опасения угроз со стороны США, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде.

"Мы подготовили к запуску ракету гражданского назначения для вывода спутника на орбиту, но, опасаясь угроз со стороны США, поместили эту ракету обратно в ангар", — заявил Хаджизаде, которого цитирует агентство Tasnim.

Иранский военный также выразил недовольство необходимостью увязывать свои действия с позицией США, "история которой насчитывает всего два с половиной века".

Вашингтон рассматривает ракетную программу Ирана как одну из основных угроз для США и их союзников.

После того как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности, США расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.