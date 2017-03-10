Еще
01:15 10.03.2017
Пришлите свою новость!
00:41
Иран отложил запуск ракеты-носителя
00:30
В Дюссельдорфе мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале
00:20
Защитник «Ростова» Гранат выбыл до конца сезона
00:09
Dow Industrial вырос
00:00
Литовского парламентария призвали покинуть пост за общение с россиянами
09/03
Путин подарил Нетаньяху 500-летнюю книгу
09/03
Премьер-министр Великобритании: Пришло время выйти из Евросоюза
09/03
В Сенате США хотят заслушать экс-советников Трампа по делу о вмешательстве РФ в выборы
09/03
Бухаров принёс ничью "Ростову" в матче с "МЮ"
09/03
Цены на нефть снижаются
09/03
Мужчина погиб под колесами Audi на Коллонтай
09/03
Штаты Нью-Йорк и Вашингтон оспорят новый иммиграционный указ Трампа
09/03
Горный университет стал пятнадцатым в списке лучших вузов мира
09/03
Качиньский: доминирование Германии в ЕС приведет к его распаду
09/03
Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности США
09/03
Рабочие Мариуполя попросили Киев снять блокаду Донбасса
09/03
Международный суд ООН завершил слушания по иску Украины против России
09/03
Правительство Молдавии предостерегло чиновников от поездок в РФ
09/03
В Кремле оценили влияние ожидаемого визита Меркель на отношения России и ФРГ
09/03
Роскачество советует чаще есть консервированный зеленый горошек
09/03
Туск переизбран на пост главы Евросовета
09/03
Путин: Меркель ждут в Москве с визитом
09/03
Кощунство в Исаакиевском соборе будет искать полиция Петербурга
09/03
В Петербурге приезжего выманили из гостиницы, избили и обстреляли
09/03
Политикам из Дании запретили брать с собой телефоны в Россию
09/03
На Варшавской мужчина упал в шахту с 18-го этажа
09/03
В Израиле найдены монеты с изображением Понтия Пилата
09/03
ФСИН не будет строить тюрьмы для евреев
09/03
Петербург пытается выиграть у Парижа право на конгресс математиков
09/03
Верховный суд разрешил парковаться на газонах и детских площадках в Удмуртии
09/03
Помилованная Оксана Севастиди пожаловалась на 14-часовой рабочий день в колонии
09/03
Львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко забирают на реставрацию
09/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 марта
09/03
Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»
09/03
Минтруда не поддерживает выплату зарплатных долгов из Резервного фонда
09/03
Будущие слесари и повара в Кронштадтском лицее мерзнут на занятиях
09/03
Глава областного Госэконадзора объяснил, почему при нём Ленобласть провалилась в экорейтинге
09/03
Двум петербургским застройщикам дважды разрешили работать по новому ФЗ-214
09/03
В Краснодаре возбудили дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд рублей
09/03
Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"
09/03
Правительство одобрило регулирование «Яндекс.Маркета»
09/03
Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной
09/03
Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу
09/03
Россияне стали реже обедать в ресторанах
09/03
Глава МИД Канады обвинила Россию в публикации дезинформации о ее деде
09/03
Путин назначил руководителя ГСУ СК РФ
09/03
В Госдуме отвергли идею конфисковывать имущество у родни коррупционеров
09/03
«Ночлежка» подвела итоги работы за февраль
09/03
Россияне стали больше экономить после роста цен в январе
09/03
Мединский объяснил причину обысков в Центре Рерихов
09/03
Двести осужденных пожизненно получили право просить об УДО
09/03
Десять высокопоставленных силовиков сняты президентом со своих должностей
09/03
В "Аллегро" задержали иранца с поддельным паспортом Израиля
09/03
«Трансперенси» нашли полтора десятка элитных квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге
09/03
Всеволожские отходы тлеют на военных землях
09/03
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой
09/03
Сбегая от ГИБДД, петербуржец наездил на стопку протоколов о нарушении ПДД
09/03
На 8-ю Советскую к делящим автосервис съехались машины полиции
09/03
Следствие выясняет, как 20-летняя петербурженка отравилась угарным газом в квартире
09/03
СКР: На подъезде к Новым Крестам украли 77 % от суммы контракта
09/03
«Дочка» Кировского завода пытается отбиться от выплаты долга «Ленэнерго» через суд
09/03
Песков переадресовал Киеву вопрос о поставках оружия в Донбасс
09/03
Феминистки признали, что "попали в Кремль" с помощью Photoshop
09/03
Минкультуры не обнаружило гей-пропаганды в «Красавице и чудовище»
09/03
Прокуратура попросила приговорить участника теракта на Дубровке к 23 годам тюрьмы
09/03
В Петербурге пьяного водителя автобуса ловила Росгвардия
09/03
Путин прокомментировал ситуацию с пропагандой суицида в Сети
09/03
Фонд AdVita отметит 15-летие музыкальным фестивалем
09/03
Петербуржца будут судить за вымышленное мясо на 34 миллиона
09/03
ЗСД помог Петербургу войти в десятку самых чистых городов России
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.03.2017 00:30

В Дюссельдорфе мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале

Мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале в Дюссельдорфе в Германии, сообщило в четверг издание Spiegel-online со ссылкой на представителя полиции.

Уточнить личность нападавшего, его мотивы и число пострадавших полицейский не смог.

Репортёр издания в свою очередь сообщил, что видел окровавленных людей, лежавших на земле, очевидцы сказали, что мужчина на вокзале стал нападать на людей, размахивая при этом топором.

Полиция информацию пока не подтверждает, подробностей не сообщается.

В свою очередь издание Bild сообщает, что нападавший задержан.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Дюссельдорфе мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале
Литовского парламентария призвали покинуть пост за общение с россиянами
Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности США
В Петербурге приезжего выманили из гостиницы, избили и обстреляли
На Варшавской мужчина упал в шахту с 18-го этажа
В "Аллегро" задержали иранца с поддельным паспортом Израиля
Всеволожские отходы тлеют на военных землях
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой
Сбегая от ГИБДД, петербуржец наездил на стопку протоколов о нарушении ПДД
На 8-ю Советскую к делящим автосервис съехались машины полиции
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Авторитеты ответят за обиду дамы с финским паспортом
Плохой, хороший, наградной
Шесть наградных пуль от майора
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу

Названы лучшие автомобили 2017 года. Выберите и вы

Портрет баснописца И.А. Крылова. Фрагмент картины Ивана Эггинка 1834 года.

Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти

СКА начал серию с «Динамо» с поражения

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.