В Дюссельдорфе мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале

Мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале в Дюссельдорфе в Германии, сообщило в четверг издание Spiegel-online со ссылкой на представителя полиции.

Уточнить личность нападавшего, его мотивы и число пострадавших полицейский не смог.

Репортёр издания в свою очередь сообщил, что видел окровавленных людей, лежавших на земле, очевидцы сказали, что мужчина на вокзале стал нападать на людей, размахивая при этом топором.

Полиция информацию пока не подтверждает, подробностей не сообщается.

В свою очередь издание Bild сообщает, что нападавший задержан.