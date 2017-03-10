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10.03.2017 00:20

Защитник «Ростова» Гранат выбыл до конца сезона

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии защитника команды Владимира Граната.

«Перед матчем с «Тереком» очень сложная ситуация. У Володи перелом ключицы со смещением. В пятницу операция. Наверное, мы потеряли его до конца сезона. Теперь у нас совсем небольшой выбор футболистов, но будем выходить из этой ситуации», — сказал Константин Лесик.

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с ростовчанами (1:1).

Источник: Газета.ру


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