Защитник «Ростова» Гранат выбыл до конца сезона

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии защитника команды Владимира Граната.

«Перед матчем с «Тереком» очень сложная ситуация. У Володи перелом ключицы со смещением. В пятницу операция. Наверное, мы потеряли его до конца сезона. Теперь у нас совсем небольшой выбор футболистов, но будем выходить из этой ситуации», — сказал Константин Лесик.

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с ростовчанами (1:1).