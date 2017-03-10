Dow Industrial вырос

DJIA прибавил 0,01% до 20858 пунктов, S&P 500 – 0,08% до 2364 пунктов, Nasdaq – 0,08% до 5841 пункта.

Торги в США завершились практически без изменения фондовых индексов.

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