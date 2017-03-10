Литовского парламентария призвали покинуть пост за общение с россиянами

Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис, который получил от департамента госбезопасности материалы о контактах вице-спикера парламента Миндаугаса Басчиса с представителями РФ, призвал его покинуть свой пост, говорится в распространенном в четверг релизе Пранцкетиса.

Как сообщило в четверг, 9 марта агентство BNS со ссылкой на документ департамента, в материалах описываются связи Басчиса с Евгением Костиным, якобы представлявшим интересы "Росатома" в Литве, "журналистом телеканала "РТР" Эрнестом Мацкевичем… и бизнесменом Вадимом Пахомовым". Также в сообщении утверждаются связи Басчиса с "бывшим работником КГБ Петром Воейка" и преступным авторитетом Сатурном Дубининком.

"Оценивая полученную информацию от департамента по госбезопасности, я требую от члена сейма уйти с руководящей должности в парламенте. Решение по поводу М. Басчиса должна принять фракция социал-демократов, в которую входит политик. Мы должны обеспечить стабильную и вызывающую доверие у жителей Литвы работу сейма", — говорится в документе.