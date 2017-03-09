Премьер-министр Великобритании: Пришло время выйти из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и Европейский союз готовы приступить к переговорам по Brexit, передает Reuters.

«Наши европейские партнеры дали нам четко понять, что они хотят приступить переговорам, и я хочу того же. Пришло время выйти из Евросоюза», — сказала она.

Глава правительства также добавила, что запустит переговоры в конце марта.

Ранее палата лордов британского парламента одобрила вторую поправку к законопроекту о запуске Brexit, который вводит голосование парламента за одобрение или отказ от окончательного варианта выхода страны из ЕС.