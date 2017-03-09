В Сенате США хотят заслушать экс-советников Трампа по делу о вмешательстве РФ в выборы

Комитет по разведке Сената США хочет выслушать свидетельства некоторых бывших помощников Дональда Трампа в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на членов комитета.

В числе этих помощников – бывший менеджер президентской кампании Трампа Пол Манафорт, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и советник президентской кампании по международным вопросам Картер Пейдж.