Бухаров принёс ничью "Ростову" в матче с "МЮ"
«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча прошла 9 марта в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме вперед вышли гости после удара Генриха Мхитаряна (35 минута). Голевую передачу на армянина выполнил Златан Ибрагимович. Ростовчане отыгрались на 53-й минуте, отличился экс-зенитовец Александр Бухаров.
Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.