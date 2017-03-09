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09.03.2017 23:18

Бухаров принёс ничью "Ростову" в матче с "МЮ"

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча прошла 9 марта в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме вперед вышли гости после удара Генриха Мхитаряна (35 минута). Голевую передачу на армянина выполнил Златан Ибрагимович. Ростовчане отыгрались на 53-й минуте, отличился экс-зенитовец Александр Бухаров.

Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.


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