Горный университет стал пятнадцатым в списке лучших вузов мира

Санкт-Петербургский горный университет вошёл в топ-50 лучших инженерно-технических вузов мира в рейтинге QS World University Rankings.

Как сообщает комитет по науке и высшей школе Смольного 9 марта, были оценены вузы из 74 стран по 46 предметам. Горный оказался на 15 месте по направлению "Инженерное дело – добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Возглавил эту категорию университет Colorado School of Mines (США).

Кроме Горного по разным направлениям в рейтинг вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Рейтинг составлен в Англии в 7 раз. Он составляется на основе мнения экспертов, мнения работодателей, анализа публикаций университета и оценке значения индекса Хирша (составляется на основе цитируемости материалов вузов, опубликованных в СМИ).