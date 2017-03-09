Качиньский: доминирование Германии в ЕС приведет к его распаду

Доминирование Германии в Евросоюзе и давление, оказываемое на отдельные страны союза, приведет его к распаду, считает лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

В четверг на саммите лидеры стран-членов ЕС продлили на 2,5 года мандат Дональда Туска на посту председателя Евросовета, несмотря на желание Польши перенести выборы. Сообщается, что кандидатуру Туска не поддержала только одна страна ЕС — Польша, которая выдвинула другого кандидата на этот пост — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Качиньский в ходе брифинга в сейме Польши вновь заявил, что Туск является политиком, нарушавшим правила нейтральности, действующие в ЕС, вмешивался во внутренние дела страны, а также назвал плохим решение о его переизбрании.

Глава правящей партии Польши также оценил решение венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее высказывался в поддержку позиции Варшавы по Туску, однако позже изменил свое мнение.

"Это демонстрирует нынешнюю форму ЕС. Эта форма не имеет ничего общего с тем, что собирались сделать основатели союза, а именно европейского экономического союза. Сегодня это организация, в которой доминирует одно государство — нечего скрывать, это государство — Германия. Доминирует так сильно, что давление на отдельные страны, на отдельных политиков, которые действуют в ЕС от имени своих государств, непреодолимо", — заявил Качиньский в ходе брифинга.

"Я не скрываю, что мы разочарованы отношением господина премьера Орбана, но мы отдаем себе отчет, каким сильным было давление, как сегодняшний ЕС идет по пути к своему распаду. Если ЕС не сойдет с этого пути, по которому сейчас идет, то дойдет до ситуации, когда станет только частью истории", — считает он.