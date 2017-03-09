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09.03.2017 21:49

Рабочие Мариуполя попросили Киев снять блокаду Донбасса

Работники предприятий Мариуполя обратились к президенту, премьер-министру и депутатам Верховной Рады Украины снять торговую блокаду Донбасса, из-за которой в страну не поступает уголь. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее обращение было принято на совместном митинге сотрудников. «Обращаемся к вам в связи с критической ситуацией, которая угрожает остановить шесть градообразующих предприятий. А это 150 тысяч мариупольцев. Кроме них есть социальная сфера — люди, которые зависят от налогов, которые платят эти предприятия в бюджет города, предприятия, которые работают с комбинатами», — говорится в заявлении.

Рабочие попросили власти страны «защитить интересы жителей полумиллионного Мариуполя».

Ранее в тот же день участники блокады Донбасса заявили об отказе сдавать оружие сотрудникам Нацполиции Украины. 8 марта органы внутренних дел попытались ограничить ввоз на территорию региона огнестрельного оружия, несмотря на наличие разрешения у собственников.

Торговая блокада самопровозглашенных республик Донбасса ведется радикалами с конца января при поддержке ряда политиков. Активисты остановили поставки угля из региона и попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.

Источник: Лента.ру


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