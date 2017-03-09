Международный суд ООН завершил слушания по иску Украины против России

Международный суд ООН завершил публичные слушания по иску Украины против России, сообщила пресс-служба суда.

Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«Решение суда о применении предупредительных мер будет оглашено на отрытом заседании, дата которого будет назначена в установленном порядке», — говорится в документе.

6 марта агентство УНИАН сообщило, что Международный суд ООН начал слушание дела по иску Украины к России. Обсуждается запрос Киева по введению временных мер, направленных на защиту гражданских прав.

16 января президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России.