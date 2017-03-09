Туск переизбран на пост главы Евросовета

Председатель Европейского совета Дональд Туск переизбран на второй срок, лидеры стран – членов Евросоюза поздравляют чиновника в своих соцсетях.

«Благодарен за доверие и позитивную оценку Еврокомиссии. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать Евросоюз лучше», — написал он в своем твиттере.

Единственной страной ЕС, которая выступила против продления мандата Туска, оказалась родная ему Польша.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать Дональда Туска, экс-премьера Польши, на следующий срок в Евросовете.