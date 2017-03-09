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09.03.2017 19:50

Туск переизбран на пост главы Евросовета

Председатель Европейского совета Дональд Туск переизбран на второй срок, лидеры стран – членов Евросоюза поздравляют чиновника в своих соцсетях.

«Благодарен за доверие и позитивную оценку Еврокомиссии. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы сделать Евросоюз лучше», — написал он в своем твиттере.

Единственной страной ЕС, которая выступила против продления мандата Туска, оказалась родная ему Польша.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать Дональда Туска, экс-премьера Польши, на следующий срок в Евросовете.

Источник: «Газета.Ru»


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В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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