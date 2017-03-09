Кощунство в Исаакиевском соборе будет искать полиция Петербурга

Следственный комитет не счел преступной гражданскую акцию в Исаакиевском соборе. Поиск кощунства по отношению к православным святыням и верующим поручен петербургской полиции.

Напомним, 28 января петербуржцы устроили протест на главной площадке ГМЗ «Исаакиевский собор» – в храме на одноименной площади. Поводом стали новые правила, введенные Санкт-Петербургской епархией. На фоне слухов о передаче собора церкви поступило распоряжение закрывать памятник для туристов во время религиозной службы. На нововведение отреагировали противники передачи собора, успев войти по туристическим билетам и составив нежелательную компанию молящимся. В Исаакий вызвали ОМОН. Полицейские, не особо понимая, что им делать, образовали третью группу. Активисты покинули Исаакий после обращения музейных сотрудников.

Ревнители веры обратились в правоохранительные органы с просьбой найти зачинщиков гражданского неповиновения и привлечь их по статье 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», которая карает лишением свободы за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Эта статья подследственна Следственному комитету. Сегодня, 9 марта, в ГСУ СК Петербурга «Фонтанке» сообщили, что проверка закончена, и признаков преступления не найдено.

История, однако, не закончена. СК вместе с сопроводительным письмом направил изученные материалы в УМВД Адмиралтейского района. К подследственности полиции относится статья 213 УК «Хулиганство», по которой, например, были привлечены и осуждены участницы Pussy Riot, спевшие в феврале 2012 года песню «Богородица, Путина прогони» в столичном храме Христа Спасителя. В деле о панк-молебне появились потерпевшие, которые заявили о нанесенном им религиозном оскорблении.

В полиции Адмиралтейского района процессуальное решение о поступивших материалах на участников акции в Исакии еще не приняли.