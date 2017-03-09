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09.03.2017 19:08

В Петербурге приезжего выманили из гостиницы, избили и обстреляли

Приезжего избили и обстреляли в Невском районе Петербурга ночью 9 марта. Из отеля, куда он приехал провести время со знакомой девушкой, его выманил знакомый телефонным звонком.

Как стало известно «Фонтанке», 40-летнего гражданина Азербайджана били двое, а третий в это время стрелял ему по ногам. Всё происходило у дома 5 по 2-му Рабфаковскому переулку. В итоге мужчина очутился в больнице со сломанным носом и четырьмя огнестрельными ранами обеих ног и левой кисти.

Полиция разбирается, чем пострадавший не угодил нападавшим.


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Новости
Статьи
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