В Петербурге приезжего выманили из гостиницы, избили и обстреляли

Приезжего избили и обстреляли в Невском районе Петербурга ночью 9 марта. Из отеля, куда он приехал провести время со знакомой девушкой, его выманил знакомый телефонным звонком.

Как стало известно «Фонтанке», 40-летнего гражданина Азербайджана били двое, а третий в это время стрелял ему по ногам. Всё происходило у дома 5 по 2-му Рабфаковскому переулку. В итоге мужчина очутился в больнице со сломанным носом и четырьмя огнестрельными ранами обеих ног и левой кисти.

Полиция разбирается, чем пострадавший не угодил нападавшим.