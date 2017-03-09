Политикам из Дании запретили брать с собой телефоны в Россию

Перед поездкой в Россию членов датского парламента попросили оставить дома смартфоны, планшеты и ноутбуки из-за высокой угрозы хакерских атак. Об этом сообщает 9 марта Reuters.

Новостью поделился бывший министр иностранных дел Дании Мартин Лидегаард, написав в своем фейсбуке следующее: «Пока, телефон. Едем в Россию с комитетом по международной политике, куда нам запретили брать гаджеты из-за проблем с безопасностью».

Власти Дании сообщают о том, что вероятность киберпреступлений, направленных против датских властей и компаний, все еще «очень велика».