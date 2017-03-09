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09.03.2017 19:01
6 Комментариев

Попадет ли рубль в нефтяную ловушку

Обвал нефтяных котировок грозит остановить наметившееся укрепление российской валюты. Стоит ли срочно избавляться от рублей и как приумножить сбережения, «Фонтанка» узнала у экспертов-экономистов.
Попадет ли рубль в нефтяную ловушку

Пока россияне праздновали 8 Марта, цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже резко пошла вниз, установив рекорд с начала года как по размеру дневного падения (более 5%), так и по абсолютному минимуму — $52,94 за баррель. Не исключено, что «черное золото», стоимость которого, по мнению экономистов,  по-прежнему определяет  курс рубля, продолжит терять позиции, считают аналитики. 

Столь резкое снижение цен на нефть стало реакцией на заявления американских добытчиков, пообещавших, что производство сланцевой нефти в США в 2018 году может «дойти до весьма высоких показателей», объяснил заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков

Но и после того, как «спекулятивный эффект» сойдет на нет, ждать, что нефть будет дорожать, не стоит, уверен доцент кафедры мировой экономики экономического факультета СПбГУ Вадим Капусткин.  «Зимой цены были высокими, в том числе из-за холодной зимы в Европе. Весной потеплело — а это сказывается на потреблении и на ценах», –  пояснил он. Впрочем, есть надежда, что цена стабилизируется на 50 долларах за баррель, добавил эксперт.

Если страны ОПЕК в мае примут решение продлить соглашение об ограничении добычи на вторую половину года, это создаст предпосылки для  подорожания нефти, полагает главный аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещов.

Но подобные инструменты дают все меньше результата, предупреждает эксперт ИА «Росбалт» Сергей Шелин. «Нефть перестала быть особым товаром — одни [игроки] уменьшают предложение, другие увеличивают, а потребители переходят на другие источники энергии», – пояснил он. Таким образом, даже если ОПЕК продлит действие ограничений, стоимость «черного золота» навряд ли пробьет потолок в 60 долларов –  если, конечно, не случится войны на Ближнем Востоке, уточнил Сергей Шелин.

Резкий скачок нефтяных котировок таит в себе интригу  – как будут вести себя курсы валют. Несмотря на заявления российских властей, о том, что наша экономика начала слезать  с нефтяной иглы, «привязка рубля к нефти остается существенной», считает Ярослав Кабаков. Если стоимость нефти снизится до психологической отметки 50 долларов за баррель — это будет сигнал для валютного рынка, подчеркивает он.

Есть и другие факторы, которые будут препятствовать дальнейшему укреплению рубля.  

Скупка валюты, ранее анонсированная Минфином, по итогам года может подвинуть курс доллара на 1,5 – 2 рубля наверх, полагает Станислав Клещов. Препятствуя  дальнейшему укреплению национальной валюты, российские власти пытаются обеспечить стабильность экономики.  «Если доллар будет стоить 50 – 55 рублей, резко вырастет импорт, а это нарушит торговый баланс и сальдо текущих операций. Никто не хочет «раскачивать лодку», – пояснил Сергей Шелин.

В такой ситуации эксперты советуют гражданам придерживаться консервативной финансовой политики. Главное правило – держать сбережения в тех деньгах, в которых собираетесь тратить, говорит Сергей Шелин.

Если траты за рубежом не предвидятся, а подстраховаться от ослабления рубля нужно, более перспективными являются американские деньги.   «Федеральная резервная система США (аналог ЦБ. — Прим. ред.) уже начала ужесточать свою денежную политику, повышая ключевую ставку, что  делает доллар более привлекательным», – прокомментировал Станислав Клещов. Эксперт не исключает, что американская и европейская валюта к концу года будут стоить одинаково.

От накопления денег других стран эксперт предостерегает. «Доллар и евро — это те валюты, из операций с которыми физлицо может выйти с минимальными потерями», – говорит он. 

Тем, кто приобрел евро по более высокой цене, чем сейчас, эксперт советует купить на них еврооблигации. Правда, придётся получить сначала статус квалифицированного инвестора. «Альтернатива – конвертация в доллары, покупка еврооблигаций в USD на Московской бирже на 90% от суммы с хеджированием валютного риска по Eur/Usd», – отмечает он. 

Перевод рублевых вкладов в облигации федерального займа тоже позволит повысить отдачу от капитала, считает Ярослав Кабаков. По мнению эксперта, вероятнее всего, ЦБ будет понижать ставку рефинансирования. «Это приведет к тому, что облигации принесут доход выше депозита раза в два», – считает он. Особенно это актуально для тех, чьи сбережения превышают 1,4 млн рублей  (максимальная сумма возмещения вкладчику в случае ликвидации банка).

А вот брать валютный кредит под низкие проценты, делая ставку на укрепление рубля,  — это крайне рискованная стратегия. Хотя, как следует из недавно опубликованного отчета ЦБ, ее популярность в последнее время возросла. Так,  в январе 2017 года россияне взяли у банков взаймы чуть более 8 млрд рублей в иностранной валюте, что на 45% больше, чем за тот же период 2016 года. В Москве, где валютные заемщики традиционно были более активны, рост составил 32%. Однако, к примеру, даже в Уральском федеральном округе, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах нерублевые заимствования выросли в два и более раз. 

Хотя розничное валютное кредитование занимает небольшую долю в бизнесе российских банков в целом (около 1,5%), эксперты видят в этом тревожный сигнал. «Люди не учатся на своих ошибках [забывая, что после обвала рубля], многие семьи лишились жилья и остались должны большие суммы банкам», – говорит Ярослав Кабаков. По его словам, брать заем в иностранной валюте могут позволить себе только те, кто получает нерублевый доход, а это  менее 1% населения.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (6)
Адвокат666
9 марта 2017 г. 19:51
А где поцреоты с воем о непокобелимом деревянном??? Визгу было, что только за путинки будем торговать с миром и восстановим ст 88 УК РСФСР....
cfanya001
9 марта 2017 г. 19:40
Сын Портоса: скажи "нет" ЦБ РФ.
Сын Портоса
9 марта 2017 г. 19:25
Сандер: Расскажите кредитному продукту от наших банков: брать под 8.5%, отдавать по 15%.
Сандер
9 марта 2017 г. 19:20
Делать деньги из денег = это нетрудовые доходы. ОБХСС СССР предупреждал.)
Сын Портоса
9 марта 2017 г. 19:18
shust: Прикиньте, есть у Вас (допустим), 200 долларов. Курс меняется, и, к вечеру, Вы финансист. Неважно, в плюсе или минусе, Вы в торговле.
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