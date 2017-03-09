ФСИН не будет строить тюрьмы для евреев

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко в ходе онлайн-интервью в редакции «Газеты.Ru» рассказал о том, что ведомству предлагали построить отдельную тюрьму для евреев.

«Два года назад к нам обратились представители еврейских общин страны с просьбой создать колонию для граждан еврейской национальности», — сообщил Максименко.

По его словам, представители предлагали взять на себя полностью все благоустройство, говорили, что каждый осужденный будет обеспечен работой, а за его исправлением будут внимательно следить.

«Идея-то, в общем-то, может быть, и неплохая. Но вы представьте, как это могло выглядеть, какие аналогии могли бы возникнуть в ответ на новость «во ФСИН создаются отдельные лагеря для евреев». Разумеется, мы отказались. Страна у нас многонациональная, мы не можем делать колонии по национальным признакам», — отметил замдиректора ФСИН.