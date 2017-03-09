Петербург пытается выиграть у Парижа право на конгресс математиков

Встреча губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с одними из самых авторитетных в мире математиков прошла в Смольном 9 марта. Через пять лет Северная столица надеется принять международный конгресс математиков.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече присутствовали профессор Норвежского университета науки и технологии Хельге Холден, профессор Университета Монреаля Христиан Розе, президент Национального института математических наук Республики Корея Хёнчу Пак и заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников. Губернатор рассказал гостям про связь Петербурга с великими математиками и отметил успехи городских школьников в изучении этого предмета. «Стратегия города ориентирована, в первую очередь, на развитие экономики знаний. И здесь не обойтись без математики, которая считается основой всех наук», – цитируют губернатора в Смольном. В целом, Полтавченко попытался убедить делегацию, что город готов к принятию конгресса, апеллируя к богатому опыту петербуржцев по проведению масштабных международных мероприятий.

Делегация приехала в Петербург 8 марта и пробудет здесь до конца недели. Ученые посетят СПбГУ и петербургское отделение Института математики РАН, отели и выставочные площадки. Если Петербург выиграет право проведения конгресса у Парижа, то в 2022 году сюда на несколько дней съедутся математики со всего мира. Конгресс проходит раз в 4 года.