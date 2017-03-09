Верховный суд разрешил парковаться на газонах и детских площадках в Удмуртии

Верховный суд России отменил норму закона Удмуртской Республики об ответственности за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. Об этом сообщает 9 марта «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета республики Энвиля Касимова.

Статья 11.8 закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» предусматривала за парковку на газонах и детских площадках штраф в размере 1 тыс. рублей.

«И сегодня недобросовестные граждане могут опять ставить автомобили на детских площадках. Возникла абсурдная ситуация, когда ГИБДД не может пресекать правонарушения подобного характера, когда автомобиль стоит на газоне или на детской площадке, потому что это не дорога», — подчеркнул Касимов.

По словам депутата, инициатором отмены закона стала гражданка, которую оштрафовали за парковку на детской площадке. Она подала иск в Верховный суд Удмуртии, который принял решение отменить эту норму. Госсовет республики оспорил это решение в Верховном суде России, но не получил поддержки.