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09.03.2017 18:35

Помилованная Оксана Севастиди пожаловалась на 14-часовой рабочий день в колонии

Оксана Севастиди, осужденная за SMS-сообщение о передвижении военной техники в Сочи, рассказала, что в колонии она получала 100 рублей за месяц и работала по 14 часов в день. Об этом сообщает 9 марта «Московский комсомолец».

«Я была ручницей – мелом расчерчивала ткани, выворачивала воротнички и так далее. Работала с 7 утра до 21.30», – пояснила женщина. Сокращенный рабочий день, до 17.00, был только по субботам, добавила она.

На вопрос корреспондента МК, почему женщина работала так много, Севастиди сказала, что в колонии были «такие требования».

По ее словам, за время, проведенное за решеткой, она сильно подорвала здоровье.

«В колонии города Кинешма было неважное питание. Три раза в день капуста. В «Лефортово» по сравнению с колонией кормят намного лучше», – цитирует ее издание.

Севастиди также подчеркнула, что ее везли до колонии полтора месяца. Это само по себе было сравнимо с пыткой, сказала женщина.

Жительница Сочи Оксана Севастиди в марте 2016 года получила семь лет колонии за сообщения о передвижении военной техники в сторону Абхазии, которые она в 2008 году отправляла своему знакомому в Грузию. Ее признали виновной в госизмене. Президент России Владимир Путин в конце прошлого года назвал приговор слишком жестким и «странным». 7 марта Путин помиловал Севастиди.

Источник: Republic


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