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19:56 09.03.2017
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Путин: Меркель ждут в Москве с визитом
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19:00
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18:52
На Варшавской мужчина упал в шахту с 18-го этажа
18:48
В Израиле найдены монеты с изображением Понтия Пилата
18:47
ФСИН не будет строить тюрьмы для евреев
18:44
Петербург пытается выиграть у Парижа право на конгресс математиков
18:36
Верховный суд разрешил парковаться на газонах и детских площадках в Удмуртии
18:35
Помилованная Оксана Севастиди пожаловалась на 14-часовой рабочий день в колонии
18:29
Львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко забирают на реставрацию
18:28
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 марта
18:27
Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»
18:23
Минтруда не поддерживает выплату зарплатных долгов из Резервного фонда
18:20
Будущие слесари и повара в Кронштадтском лицее мерзнут на занятиях
18:05
Глава областного Госэконадзора объяснил, почему при нём Ленобласть провалилась в экорейтинге
17:59
Двум петербургским застройщикам дважды разрешили работать по новому ФЗ-214
17:59
В Краснодаре возбудили дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд рублей
17:40
Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"
17:34
Правительство одобрило регулирование «Яндекс.Маркета»
17:29
Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной
17:15
Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу
17:11
Россияне стали реже обедать в ресторанах
17:06
Глава МИД Канады обвинила Россию в публикации дезинформации о ее деде
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Путин назначил руководителя ГСУ СК РФ
16:56
В Госдуме отвергли идею конфисковывать имущество у родни коррупционеров
16:50
«Ночлежка» подвела итоги работы за февраль
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Россияне стали больше экономить после роста цен в январе
16:33
Мединский объяснил причину обысков в Центре Рерихов
16:26
Двести осужденных пожизненно получили право просить об УДО
16:19
Десять высокопоставленных силовиков сняты президентом со своих должностей
16:11
В "Аллегро" задержали иранца с поддельным паспортом Израиля
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«Трансперенси» нашли полтора десятка элитных квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге
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Всеволожские отходы тлеют на военных землях
15:44
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой
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09.03.2017 18:28
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«Фонтанка» за 60 секунд — 9 марта

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