«Фонтанка» за 60 секунд — 9 марта

Обвиняемый в гибели Павла Солтана уверен, что это машина депутата вылетела на встречную полосу. Брат Солтана оценил свои моральные страдания в 1 млн рублей, а приемная дочь погибшего — еще в 6 млн.

Петербургский офис «Трансперенси Интернешнл» обвинил бывшего руководителя ГУ МЧС в Северной столице в конфликте интересов. Дочь Леонида Беляева и ее муж занимаются противопожарной охраной на коммерческой основе. И в семье чиновника от МЧС элитных квартир больше, чем людей.

По строительству Новых Крестов возбуждено первое уголовное дело. По версии следствия, из 15 миллионов, выделенных на строительство подъезда, похитили 12 миллионов. «Фонтанка» перевела подозрения в проценты.

Оперативники ФСБ слушают телефонные переговоры умершего после покушения подполковника УФСИН Николая Чернова. Он говорил с ныне арестованным полковником Мойсеенко.

Наградной пистолет – в России единственный легальный способ владения короткоствольным оружием. Абхазия может помочь. Дорого.

Владельцы гаражей на Малой Бухарестской улице Петербурга не отдадут ни пяди родных гаражей компании «Строительный трест». Она хочет застроить эту территорию жильем. А гаражей там, на минуточку, 2100 штук. И в каждом — чей-то богатый внутренний мир.

Ровно 100 дней осталось до старта Кубка конфедераций.

По стадиону на Крестовском острове уже можно ходить без строительной каски. И это не единственный наш успех.

Сколько будет стоить Эрнани через несколько лет, чем «Зенит» Луческу уже похож на «Шахтер» и зачем тренер петербургского клуба публично ругает своих игроков. Пятиминутка спорта, пахнущего деньгами.

Петербургский таксист слупил с ирландца 16 тысяч рублей за получасовую поездку, причем с особым цинизмом – он выдал пассажиру чек и квитанцию об оплате. Теперь в фискальные документы вчитывается полиция.