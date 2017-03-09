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09.03.2017 18:29

Львов с ограды дачи Кушелевых-Безбородко забирают на реставрацию

Компания «Стиль» демонтирует 29 скульптур львов в рамках реставрации ограды дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной Петербурга. Львы должны вернуться на место к осени этого года.

Как сообщили «Фонтанке» 9 марта в комитете по охране памятников (КГИОП), в январе этого года ведомство выдало разрешение на реставрацию ограды на Свердловской набережной, 40. Она входит в состав федерального памятника.

О пропаже с набережной львов и цепей между ними «Фонтанке» сообщили читатели. В ответ в КГИОП заверили: «В настоящее время специалисты реставрационной компании в рамках выданного КГИОП разрешения исследуют крепления скульптур к постаментам и демонтируют скульптуры львов и цепи для проведения реставрации в условиях мастерских».

Кроме того, в этом году может начаться и реставрация самого особняка. В декабре комитет по строительству сдал новое здание на Бестужевской улице, 50, для противотуберкулезного диспансера №5. После переезда учреждения дача Кушелевых-Безбородко перейдет компании ООО «Монолит». Фирму связывали с ГК «Конрад» руководителя Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагифа Мамишева.

Сергей Куликов/Интерпресс

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Проект приспособления здания под культурно-деловой центр уже согласован. Работы будет выполнять «Реставрационно-строительная компания Стройград», также сообщили в КГИОП.

Предположительно первым архитектором здания на Свердловской набережной, построенного в 1773 – 1777 годах, выступил Василий Баженов. Уже в 1783 -1784-м ее перестроили для нового владельца — графа Александра Безбородко. Проект подготовил Джакомо Кваренги. В 1896-м здание и часть парка перешли в собственность общества Красного Креста, в советское время здание занял противотуберкулезный диспансер.


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