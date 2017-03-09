Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»

Должность генерального директора компании «ЛСР-строй», входящей в петербургскую «Группу ЛСР», с 9 марта покинул Борис Мурашов. Он продолжит работать в холдинге заместителем гендиректора по управлению проектами.

Как рассказал «Фонтанке» Борис Мурашов, его уход из «ЛСР-строй» связан с достижением пенсионного возраста. 60-летний юбилей он отпраздновал 2 марта. Борис Мурашов продолжит курировать инвестпроекты «Группы ЛСР» в транспортной сфере на стратегическом, а не оперативном уровне.

В рамках государственного-частного партнерства со Смольным «ЛСР-строй» реконструирует трамвайную сеть в Красногвардейском районе и проектирует линию «Аэроэкспресса» – скоростной электрички от Пулково до Витебского вокзала. Также она предлагала построить легкорельсовый трамвай во Всеволожск по концессии с правительством Ленобласти и проектирует линию трамвая в Екатеринбурге для подключения к общегородской сети собственных новостроек.

Борис Мурашов с 2001 по 2009 года работал заместителем, а затем и руководителем дирекции по строительству транспортного обхода, занимавшейся возведением КАДа. Затем — возглавил комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Смольного, а после его расформирования – комитет по развитию транспортной инфраструктуры. После недолгой работы в Госстрое, в ноябре 2013-го, Борис Мурашов перешел в «Группу ЛСР».

"Борис Мурашов не покидает «Группу ЛСР». После смены генерального директора «ЛСР-Строй» он и далее будет работать в «Группе ЛСР» и сфокусируется на реализации масштабного проекта", – официально сообщили в компании.