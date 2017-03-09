Минтруда не поддерживает выплату зарплатных долгов из Резервного фонда

Глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что выплачивать долги по зарплате из средств Резервного фонда нецелесообразно. Об этом сообщает 9 марта RNS.

«Можно ли из Резервного фонда выплатить долги? Я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей, потому что тогда будут просто бросать производства, доводить производства до банкротства», — сказал Топилин.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе больше поддерживает ужесточение регулирования со стороны трудовых инспекций.

Ранее сообщалось, что Роструд добился погашения долгов по зарплате на 23 млрд рублей.