Будущие слесари и повара в Кронштадтском лицее мерзнут на занятиях

Условия обучения в Кронштадтском лицее возмутили прокуратуру Петербурга, которая провела в учреждении проверку. В некоторых классах температура воздуха не превышает 18 градусов, а в коридорах сложены забытые строителями леса.

Как сообщает пресс-служба ведомства 9 марта, детей и учителей в классах Кронштадтского лицея проверяющий застал в верхней одежде из-за холода. Не обрадовался аудитор и общему состоянию здания – на потолках повсюду следы от протечек, обветшалые стены явно требуют ремонта. А там, где его провели, бригада строителей оставила металлические леса, и это, судя по всему, не слишком волнует руководство образовательного учреждения.

Прокурор также заметил, что в лицее плохо организована работа по донесению до студентов информации о вреде алкоголя, сигарет и наркотиков, а также о будущем трудоустройстве. К слову, из 115 учащихся на момент проверки в лицее присутствовало только 60.

Все замечания сформировались в представление в адрес директора лицея — теперь он обязан устранить нарушения и отчитаться перед надзорным ведомством.