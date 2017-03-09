Глава областного Госэконадзора объяснил, почему при нём Ленобласть провалилась в экорейтинге
Глава областного комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых усомнился в достоверности оценки экологов, по которой Ленинградская область заняла 83-е место из 85 регионов в рейтинге экологического благополучия.
По словам Козьминых, критерии и методики, по которым общественная организация "Зелёный патруль" составляла экологический рейтинг субъектов, нуждаются в опубликовании и анализе.
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