В Краснодаре возбудили дело из-за незаконного обналичивания 1,2 млрд рублей

Краснодарский Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подозрением группы лиц в нелегальной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства 9 марта.

Дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (п.п. «а,б» ч.2 ст. 172) и «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем» (ч. 1, 2 ст. 210). Всего под подозрение правоохранительных органов попали пять мужчин в возрасте от 38 до 44 лет. Трое из них, в том числе и организатор преступной группы, были арестованы. Двое подозреваемых скрылись от полиции и были объявлены в розыск.

По версии следствия, организатор преступной группы вовлек в свою деятельность четырех своих знакомых. Фигуранты дела создали 18 фиктивных фирм, через которые обналичивались незаконно полученные средства. «По имеющимся данным, в период с февраля 2014-го по октябрь 2016 года объем незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.