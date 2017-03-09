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09.03.2017 18:10
9 Комментариев

Население боится – Центробанк не делает

Не удешевлять кредиты, чтобы не пугать население, – экономисты критикуют такое решение Центробанка, напоминая, что почти 13-процентная инфляция 2015 года — как раз следствие резкого увеличения ставки в декабре 2014 года.
Население боится – Центробанк не делает

Парадоксальную мысль о том, что Центробанк не намерен понижать ставку, потому что население России опасается роста цен, в интервью агентству Bloomberg выразила зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Если были бы заякорены инфляционные ожидания, то мы, наверное, во многих случаях могли бы проводить более мягкую политику. Но поскольку все считают, что инфляция будет выше цели, то мы должны проводить политику, которая принимает во внимание эти ожидания и не позволяет им транслироваться в инфляцию», — сказала второе лицо Центробанка.

Сама по себе инфляция, вопреки ожиданиям Центробанка, уже не так высока. По данным Росстата, в январе рост цен составил 0,6% (что полностью соответствует планам ЦБ), а феврале — 0,2% (при изначальной цели ЦБ 0,5%). «Февральский рост цен, с высокой вероятностью, станет минимальным за всю историю наблюдений, — говорится в материалах Центробанка. — Годовой рост цен с учетом недельных оценок индекса потребительских цен [к началу марта] снизился до 4,5–4,6% с 5,0% в январе».

Однако замедление инфляции не повод для снижения ключевой ставки, считает Юдаева. Причина тому — инфляционные ожидания населения. Согласно опросу ООО «инФОМ» (структура фонда «Общественное мнение»), проведенного по заказу ЦБ, в феврале оценки жителей страны относительно своего материального положения после «резкого улучшения» в январе снова вернулись к уровню декабря 2016 года. В ближайшие 12 месяцев (начиная с марта 2017 года), по мнению респондентов, инфляция составит 12,9%, хотя цель Центробанка на 2017 год — 4%, и ведомство считает эту цель вполне достижимой.

«Возросла доля тех, кто говорит об ухудшении материального положения, на 3%, до 38%. Доля тех, кто считает, что оно не изменилось, снизилась на 2%, до 51%. Респонденты стали реже говорить о том, что кто-то из членов их семьи стал больше зарабатывать… В феврале снизилась доля респондентов, считающих текущее время подходящим для крупных покупок (на 4%, до 17%), и возросла доля тех, кто считает его плохим (на 3%, до 42%)», — говорится в исследовании. Опрос был проведен в 105 населенных пунктах в 55 субъектах РФ с 7 по 14 февраля 2017 года. В анкетировании приняли участие 2000 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в банке «Александровский», Центробанк при определении ключевой ставки принимает решение по совокупности факторов, и инфляционные ожидания населения — один из них. От стабильности этих ожиданий в долгосрочной перспективе зависит инвестиционная активность предприятий. Преждевременное смягчение денежно-кредитной политики в условиях более быстрого восстановления экономики (в сравнении с прогнозируемым) может способствовать ускорению инфляции в будущем, считают в банке. Инфляционные ожидания в конечном итоге определяют решения населения и предприятий о выборе между сбережением средств и потреблением, в том числе совершением инвестиций.

Инфляционные ожидания населения формируются по инерции, объясняет аналитик группы «Калита-финанс» Дмитрий Голубовкий. «Население не верит никаким официальным обещаниям, не верит также официальной статистике, оно верит только тому, что видит в чеках. "Коллективная память" населения в отношении цен на товары повседневного спроса составляет 9 – 12 месяцев. Грубо говоря, если год назад продуктовая инфляция была 25%, то и в следующем году население будет ждать 25%», — утверждает он.

Говоря о том, что инфляционные ожидания населения в случае смягчения денежно-кредитной политики начнут транслироваться в реальную инфляцию, Ксения Юдаева, вероятно, имеет в виду следующий ход мыслей, рассуждает Голубовский. Кредиты подешевеют, население станет больше покупать в кредит, спрос вырастет, увеличится доля импорта в потреблении, и, как следствие, через какое-то время ослабнет рубль. Ослабление рубля спровоцирует рост цен на импорт, который отразится уже на общей инфляции по всему потребительскому рынку. 

«Я полагаю, что думать так сейчас — значит игнорировать как падение реального располагаемого дохода, так и рост нормы сбережений. Население не станет наращивать кредитную нагрузку, — считает Голубовский. — С другой стороны, дешевеющий кредит позволит расти бизнесу, что приведет к росту отечественного производства. От этого инфляция не вырастет точно».

Инфляция зависит от ожиданий населения в последнюю очередь, полагает он. Ожидания населения — следствие, а не причина, говорит он. Люди просто ждут того, что уже было, никак не влияя на то, что будет. «Можно еще с грехом пополам поверить в то, что инфляция может зависеть от инфляционных ожиданий бизнеса, особенно монополистов, но от ожиданий населения она зависит в последнюю очередь», — сказал он.

Что касается зависимости инфляции от процентных ставок, здесь тоже не все так однозначно. По словам Голубовского, есть исследования ФРС США, которые указывают, что при росте ставок инфляция растет чаще, чем падает. В ноябре 2014 года Федеральный резервный банк Сент-Луиса опубликовал исследование, в котором в выборке из 25 развитых и 49 развивающихся стран авторы доказывают, что рост ставок влечет рост инфляции в 73% развитых и в 80% развивающихся странах. Собственно, всплеск инфляции в России произошел именно в результате поднятой Центробанком ключевой ставки в декабре 2014 года. Следовательно, снижение ставки, наоборот, замедляет инфляцию.

Наконец, официальная инфляция может не отражать реальной картины. Дело в том, что при подсчете инфляции Росстат берет потребительскую корзину из множества товаров в торговых точках по всей России. «Однако потребитель в реальности не покупает все товары во всех торговых точках... Рядовой покупатель приобретает ограниченный перечень товаров, цены на которые увеличиваются быстрее официальной инфляции, в связи с чем инфляционные ожидания потребителей выше», — объясняет Денис Иконников, аналитик компании QBF (занимается доверительным управлением активами).

Александр Аликин, «Фонтанка.ру» 


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комментарии пользователей (9)
Chernousov
9 марта 2017 г. 19:26
Денег нет, а будет еще меньше.
KontraSaiko
9 марта 2017 г. 19:12
Везде люди живут, только у нас население. И всё какое-то не то.
Циник
9 марта 2017 г. 18:54
Да пошли эти клоуны из ЦБ, пусть лапшу лохам вешают. Я баксей купил и спокоен.
dddmmm
9 марта 2017 г. 18:54
Что-то сильное там курят...
Дмитрий Н
9 марта 2017 г. 18:52
Дмитрий Н: Кстати, насчет "группы Калита-Финанс" могу только повторить свой комментарий от 22 октября 2015 г. http://blog.fontanka.ru/posts/189429/#cmt-6999928
Любопытства ради поглядел, что это за "финансовая группа". Оказалось, что это вонючая шарашкина контора, не имеющая ни одной лицензии на работу на фондовом или финансовом рынке, но зато активно предлагающая лохам услугу "интернет-трейдинга". Какая "финансовая группа", такие и "эксперты".
Что за привычка, "экспертов" по помойкам собирать?
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